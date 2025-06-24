Скрытый враг: почему после 30 лет молоко может начать вредить

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 33 0

Врач Устинова: непереносимость лактозы может развиться с возрастом

Скрытый враг: врач-диетолог рассказала о вреде обычного молока

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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С непереносимостью лактозы сталкивается две трети населения Земли.

Непереносимость лактозы, а с ней и молока, может развиться с возрастом. Об этом в беседе с Газета.ру поведала врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова.

По ее словам, причиной дискомфорта может стать лактозная непереносимость, которая развивается с годами по ряду причин, среди которых и наследственный фактор.

«В молоке содержится молочный сахар — лактоза. Для расщепления ее до конечных углеводов в нашей ферментативной системе имеется фермент под названием лактаза. У многих людей с течением жизни этот фермент по разным причинам утрачивается, и когда они пьют молоко, то молочный сахар в расщепленном виде идет по кишечнику, вызывая неприятные симптомы, такие как вздутие, метеоризм и так далее», — рассказала врач.

Устинова также отметила, что не только молоко в чистом виде может вызвать дискомфорт. Она подчеркнула, что все продукты, содержащие молоко, а также сухое молоко могут стать причиной неприятного состояния. В таком случае следует заменить их на продукцию, основанную на альтернативном молоке.

Лактозной непереносимостью страдают около две трети всего населения Земли. Наиболее подвержены недугу американские индейцы и жители Азии, среди которых процент непереносимости достигает 98-100%. У европейцев доля людей, подверженных такому патологическому состоянию относительно мала, в пределах 15-20%. В России же таких жителей около 16-18%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врач-уролог назвал неочевидные симптомы болезней почек.

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