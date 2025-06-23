Терпеливый орган: россиянам назвали неочевидные симптомы болезней почек

О проблемах могут сигнализировать не только плохие анализы.

Болезни почек часто развиваются незаметно, особенно на начальных этапах, когда симптомы могут быть слабо выраженными или вовсе отсутствовать. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказал врач-уролог и андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

По словам специалиста, одним из первых тревожных сигналов может стать изменение мочеиспускания, например, его учащение, затруднение или появление болезненных ощущений. Нередко пациенты путают такие проявления с симптомами цистита.

Также важно обращать внимание на отеки, особенно в области лица и ног, снижение аппетита, болезненные ощущения в пояснице, кровь в моче, скачки давления и повышение температуры. Врач подчеркнул, что почечные заболевания могут возникнуть в любом возрасте — от первых дней жизни до зрелого периода. Наследственные формы порой проявляются сразу после рождения, а острая почечная недостаточность чаще диагностируется в раннем детстве.

Артур Богатырев отметил, что несмотря на скрытое течение многих патологий, их можно выявить даже на ранних стадиях при помощи обычных лабораторных исследований. Он рекомендовал регулярно сдавать общий анализ мочи и крови, особенно людям из групп риска, а именно тем, кто страдает диабетом, гипертонией или аутоиммунными заболеваниями.

Особое внимание врач советует уделять контролю за состоянием почек после приема лекарств, потенциально оказывающих токсическое влияние на этот орган. После курса таких препаратов необходимо пройти обследование, чтобы вовремя заметить возможные отклонения.

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