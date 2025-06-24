Месяц отпускных: россиянам рассказали, сколько предстоит работать в июле

В России в это время наиболее комфортными местами для отдыха станут Карелия, Ленинградская область и Алтай.

Месяц, названный в честь Гая Юлия Цезаря, не порадует большими выходными, но зато позволит хорошо заработать, уйдя в отпуск. Об этом сообщает URA.RU.

Всего в июле предстоит отработать 23 дня, ведь никаких официальных праздников на это время не выпадает. Для отдыха же выделены восемь дней. Нормы рабочего времени варьируются от 184 до 110,4 часов.

Июль — это не только середина лета, но и самый выгодный месяц, чтобы взять отпуск. И причина вовсе не в кричащих чайках и теплом море, а в том, что отпускные выплаты будут значительно больше, чем в другие месяцы. Ведь они рассчитываются по среднедневному заработку и количеству календарных дней отдыха. А в июле рабочих дней — 23, к тому же нет официальных праздников, а значит, и отпуск оплачивается по максимальной формуле. Для сравнения: в мае и январе, из-за большого количества праздников, отпускных выплачивают гораздо меньше.

В России в это время наиболее комфортными местами для отдыха станут Карелия, Ленинградская область и Алтай. Все дело в климате. Если в Сочи и на Кавказе в июле может быть слишком жарко, то Балтика и Сибирь порадуют умеренным климатом и незабываемыми пейзажами. Хотя не стоит забывать о черноморских курортах. Именно в это время температура воды в Сочи близится к 25 градусам. Для горного отдыха как нельзя лучше подойдет Кавказ.

Среди же самых подходящих направлений для поездки за рубеж названы Турция, Абхазия, Куба, Вьетнам, Грузия, Армения и Узбекистан. Каждая страна в это время хороша чем-то своим. Грузия и Абхазия могут порадовать морем и горами. В то время как Куба и Вьетнам привлекают экзотичностью. Армения и Узбекистан — страны с богатой историей, поэтому и главная цель визита в эти страны — ознакомиться с культурными достопримечательностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что каждый четвертый житель России путешествует один. Причем самое популярное время года — весна. Летом же доля таких поездок падает до 11%.