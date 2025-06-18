Названы самые популярные курорты для туристов-одиночек

Чаще всего путешественники без пар отправляются в приключения весной.

Россияне все чаще отдыхают в одиночку. Причем больше всего таких туристов привлекает Турция. Об этом изданию Газета.ру рассказали аналитики агрегатора туров.

Каждый четвертый житель России путешествует один. Причем самое популярное время года — весна. Летом же, по словам экспертов, доля таких поездок падает до 11%.

«С большим отрывом лидируют турецкие курорты: на них приходится более половины всех купленных туров. В топе — Кемер, Мармарис и Аланья. Эти города привлекают solo-путешественников сочетанием доступных цен, насыщенной ночной жизни и удобным транспортом. Не отстают и менее раскрученные, но комфортные Бельдиби, Конаклы и Сиде — здесь туристы ценят камерность и живописные пляжи», — отметили специалисты.

По мнению аналитиков, также одинокие россияне часто выбирают для отдыха Хургаду и Хадабу в Египте. Они привлекают туристов малыми расходами, дайвингом и экскурсиями к пирамидам. К тому же популярностью пользуется Куба.

Среди российских курортов эксперты выделили курорты Краснодарского края Адлер и Лоо, а также Иркутск, Орловку в Белгородской области и Гудауту в Абхазии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские туристы на фоне обострения ближневосточного конфликта отменяют путешествия в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).