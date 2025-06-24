В Тульской области застрелили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 13 0

В Тульской области убили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката

В Тульской области застрелили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката

Фото: ВКонтакте/Александр Архипов/id16316234

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В регионе проводятся оперативные мероприятия.

В Тульской области застрелили главу колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Их тела были обнаружены в салоне автомобиля на обочине дороги возле поселка Майский. Об этом сообщил МВД по региону.

«Подтвердилось, что их застрелили в машине. Это Узловский район, между двумя какими-то деревнями. Они еще были живы даже, когда скорая приехала. Не успела. <…> Вчера вечером мы с ним по телефону разговаривали. Он звонил мне. Веселый был», — рассказала в беседе с 5-tv.ru мать Александра Архипова Валентина.

Также Архипова отметила, что Александр разговаривал спокойно. О его смерти Валентина узнала от жены покойного — Натальи. Женщина подчеркнула, что Александр и Евгений уже давно дружили.

Вечером 23 июня МВД по Тульской области сообщило, что в регионе проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших убийство Архипова и Аксенова. Также отмечается, что сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пенсионерке Таисии Киселевой предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом убитых бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

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