В результате атаки дрона ВСУ в Красногорске пострадали два человека

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 18 0

Из-за атаки дрона ВСУ в Красногорске пострадали два человека

В результате атаки дрона ВСУ в Красногорске пострадали два человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Из жилого дома эвакуировано около ста человек.

В жилой дом в Красногорске попал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этого пострадали два человека, среди них беременная женщина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — загорелась квартира на 17-м этаже. <…> Пострадало два человека», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что пожарные быстро справились с огнем. Также из дома эвакуировано около ста человек, включая 30 детей. По словам Воробьева, все люди покинули жилище самостоятельно.

Губернатор отметил, что 34-летний мужчина, получивший осколочные раны рук и ног, госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Также в больницу из-за острой реакции на стресс попала беременная женщина на 29-й неделе.

Более того, Воробьев отметил, что сегодня еще два беспилотника были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами. Пострадавших в этих районах нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силами противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь были уничтожены 23 украинских беспилотника.

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