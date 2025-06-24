Готовится третий раунд консультаций между РФ и США

Москва и Вашингтон готовы к третьему раунду так называемых «консультаций по устранению раздражителей». Об этом заявил Сергей Рябков в эксклюзивном интервью «Известиям».

Диалог приостановили американцы в начале ближневосточного обострения. Сейчас же, по словам замминистра иностранных дел, осталось согласовать новые место и время.

О полной перезагрузке отношений, которые фактически похоронила администрация Джо Байдена, речи не идет, но промежуточные результаты все же есть.

«Мы сняли наиболее острые, кричащие проблемы в двустороннем досье, касающиеся виз и делегационных обменов. Среди более крупных вопросов, которые у нас на переднем плане, — это императив возвращения российской государственной собственности, защищенной дипломатическим иммунитетом, которая была противозаконно арестована прежними администрациями», — рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Речь про наши генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле, торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В числе наиболее важных тем третьего раунда контактов Сергей Рябков обозначил и восстановление прямого авиасообщения, оно закрыто уже больше трех лет.