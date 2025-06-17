Отец не смог помочь: сын погибшей в Таиланде Юлии Родины раскрыл подробности трагедии

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 170 0

KP.RU: Сын Юлии Родины Александр рассказал подробности гибели своей матери

Отец не смог помочь: сын погибшей в Таиланде Юлии Родины раскрыл подробности трагедии

Фото: Instagram*/rodina__iuliia

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Российский бодибилдер и фитнес-тренер попала в опасное течение и утонула.

Поднявшиеся волны стали причиной гибели российского бодибилдера и фитнес-тренера Юлии Родины. Муж спортсменки не смог ей помочь. Об этом KP.RU рассказал сын Юлии — Александр.

«Мама всегда хорошо плавала. Она могла проплыть несколько километров, как было, например, в Крыму на отдыхе со мной и с отцом… Начался своего рода прилив, поднялись волны, которые затягивали дальше в море. Отец увидел маму за три волны от себя, но был ровно в таком же положении, как и она», — поделился Александр.

Российская бодибилдер Юлия Родина трагически погибла в Таиланде 13 июня. Несчастный случай произошел на пляже Банг-Тао, расположенном на острове Пхукет. Юлия попала в опасное течение, выбраться из которого самостоятельно не смогла. Из воды девушку достали уже без признаков жизни. Муж Юлии пытался ее спасти, однако это не представлялось возможным.

Похоронить спортсменку планируют в родной Туле. Российские дипломаты помогают родственникам в репатриации ее тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге умер известный бодибилдер Никита Ткачук. Ему было всего 34 года и в этом возрасте у него диагностировали отказ почек, отек легких и остановку сердца.

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