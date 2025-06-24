Агрессивный пассажир: напавшему на ребенка в Шереметьево грозит внушительный срок

Следователи ждут, когда он вернется в осознанное состояние.

Подробности жуткого происшествия в столичном аэропорту Шереметьево. Неадекватный пассажир швырнул на пол двухлетнего малыша. Мальчика доставили в больницу, сейчас он в коме.

Родители пострадавшего до сих пор не могут прийти в себя. Для агрессии в адрес их ребенка не было никакого повода. Нападавший задержан. Все подробности узнал корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Это именно тот случай, когда принято говорить: слабонервным не смотреть. Эти шокирующие кадры из аэропорта Шереметьево. Двухлетний малыш стоит у своего небольшого чемоданчика. Он несколько минут как приземлился в столице с родителями. Рядом пристально наблюдает за ребенком неизвестный ему мужчина. Но вдруг оглядевшись по сторонам — хватает малыша, подкидывает выше головы и швыряет на пол.

Мальчик мгновенно теряет сознание, в этот момент нападавший накидывает на глаза солнцезащитные очки, словно ощущая себя супергероем. К ребенку подбегают напуганные очевидцы. После этого, с серьезными травмами, малыша доставили в больницу.

Известно, что мать сейчас находится вместе с малышом в детском клиническом центре. На кадрах из аэропорта видно: в тот момент она тоже растерялась. Ребенка на руки взял очевидец, который незамедлительно стал помогать семье. Пока искали медиков, агрессор и вовсе решил устроить цирк. Он несколько секунд катался по полу, а после решил и вовсе убежать. Но далеко уйти не удалось. Нападавшего сразу же задержали полицейские. Он разлегся на импровизированной кушетке, все время размахивал руками и внятно разговаривать не мог.

Известно, что нападавшим оказался уроженец Белоруссии — Владимир Витиков. В России живет в Белгородской области. В столицу же прилетел из Каира. Причины странного поведения подтвердились после первой же экспертизы. Выяснилось, что Витиков был под воздействием наркотиков.

Малыш получил перелом позвоночника и черепа. Сейчас за его жизнь борются врачи.

«Ребенок находится в медикаментозном сне, на искусственной вентиляции легких. Планируется томография, чтобы оценить степень повреждения головного мозга», — рассказала главный врач детского центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Агрессивного пассажира уже ждут следователи. Как только он вернется в осознанное состояние, ему придется объяснить свой поступок.

«В Химках возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двухлетнего ребенка, совершенного на территории аэропорта. Следователями проводится осмотр места, в ближайшее время мужчина будет доставлен на допрос в следственный отдел», — отметила старший помощник ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Нападавшему Витикову грозит внушительный срок. Не исключено, что в ближайшее время ему изберут и меру пресечения. Пока же родители надеются на скорейшее восстановление маленького сына. Тяжелее всего переносит это мама малыша, которая сейчас беременна.