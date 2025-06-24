«Ходят на цыпочках»: программу саммита НАТО сократили до одного заседания из-за Трампа

Говорить будут о требованиях американского президента повысить расходы на оборону.

В Гааге, на фоне очевидного внутреннего раскола, стартовал саммит НАТО. Пока Дональд Трамп туда только летит, генсек альянса решил по-быстрому показать журналистам Зеленского, что называется, на полях форума. И повторить уже привычное «будем поддерживать Украину и дальше».

Но когда глава Белого Дома присоединится к союзникам, все начнут «ходить на цыпочках», и это цитата. Говорить будут о требованиях Трампа повысить расходы на оборону. Европейский корреспондент «Известий» Виталий Чащухин следит за сменой риторики.

Пока на саммите НАТО снова готовятся обсуждать «угрозу с Востока», сама Гаага превратилась в крепость, охраняемую так, будто нападение уже началось. Семь военных фрегатов ВМС Нидерландов бороздят Северное море, в небе патрулируют F-35 и дроны, на улицах — блокпосты, снайперы и конная полиция. Даже голуби в районе форума, похоже, проходят фейс-контроль: вот такой победитель натовского арт-конкурса с флагами всех 32 стран альянса на крыльях — с целым клубком то ли не решенных противоречий, то ли бесконечных красных линий, одну из которых, несмотря на возражения Вашингтона, они снова перешли: Зеленского все же позвали на саммит, но скорее, для фона. На полях, а не на самой встрече.

«Мы можем смело предположить, что в летней декларации будут важные формулировки об Украине и ее поддержке, в том числе финансовой, в будущем», — отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Трамп, вероятно, даже не заметит всю эту смелость Рютте, он только на пути в Гаагу. Так что еще полдня можно побыть в режиме «мы все с Украиной»

Успешность «по-трамповски» — это если Америка больше не будет платить за всех, а страны блока повысят расходы на свою оборону до пяти процентов. С этим уже точно не согласна Испания, которая вынуждена будет урезать всю социальную сферу.

Чтобы мотивировать огромные платежи — в очередной раз всех стращают надуманной российской угрозой, оправдывая и новую гонку вооружений. Фон дер Ляйен не скрывает при этом улыбки.

«Сегодня мы просим оборонную промышленность выполнять поставленные задачи, как вы сказали, выполнять, выполнять быстро и в масштабе. Но я также знаю, что это ваша ответственность, это ваша задача», — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

И оправдывая свои бесконечные волны расширений в сторону как раз российских границ.

«Никто в НАТО не хочет войны с Россией. Мы стремимся избежать конфликта, и сдерживание по-прежнему эффективно. Это принцип, на котором основан альянс НАТО. И, оправдывая свое расширение, я надеюсь, что он продолжит работать и в будущем. Поэтому меня удивили недавние новости о том, что мы увеличиваем расходы на оборону, чтобы угодить президенту Трампу», — сказала директор Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла.

При этом издание Politico пишет: «на саммите уже все ходят на цыпочках, чтобы не раздражать Трампа». Программа была намеренно сжата: одна рабочая сессия, королевский ужин, коммюнике на одну страничку, не более пять абзацев. Чтобы никаких сюрпризов, как на недавнем саммите Большой семерки, когда Трамп взял и уехал досрочно.

И все-таки как минимум отобедать в Гааге ему и всем остальным было бы не лишним. Рыбные производители Нидерландов встречают саммит вот такими билбордами: «Make your lunch grate again». И рекомендуют побольше употреблять в пищу селедки — полезно для мозга.

Генсеку альянса такой рыбный ланч пошел бы только на пользу: он тоже видит опасность, но смутно. А в голове сплошная военная нумерология — якобы Россия может напасть на страны альянса через три, пять или семь лет. Может быть. А может и не быть.

Так что лучше увеличить все же увеличить расходы на оборону, а значит — снизить траты по всем остальным статьям. В самый разгар кризисов и рецессий.