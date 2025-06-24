В Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Подозреваемая полностью признала вину.

В Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 24-летнюю уроженку Москвы. Ее подозревают в попытке совершения теракта, заявили в объединенной пресс-службе судов города.

«Следствие полагает, что девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц», — уточнили в Telegram-канале судов.

Подозреваемая пыталась выполнить задание от неустановленных лиц — установить самодельное взрывное устройство (СВУ) на машину начальника отдела одной из компаний. Девушка не справилась, ее задержали сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт») и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Подозреваемая признала вину, она возражала против избрания меры пресечения.

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