Возвращаемся к истокам: какими древнерусскими словами можно заменить мат

Если очень хочется выругаться, то можно использовать эти варианты.

Иногда многострадальная русская душа требует высказать все, что наболело за долгое время. Однако не всегда употребление нецензурной брани в общественном месте будет хорошей идеей.

Чтобы выражаться было безопасно, Life.ru обратился к истокам и собрал несколько цензурных древнерусских ругательств.

Шелупонь

«Шелупонь» — это знак полного пренебрежения. Вы ни во что не ставите человека или группу людей, к которым обращаетесь. Они для вас ничтожны и недостойны вас. Обычно на «шелупонь» даже не хочется тратить свое время. Антоним для «шелупони» — элита. Поэтому это слово стоит приберечь для самых неприятных людей. Если же вас обозвали «шелупонью», то обратной дороги нет

Толпега

Иногда этим словом называли толпу или сборище. Однако чаще всего так называли именно очень глупого человека. «Болван», «дуреха», «тетеха» —синонимы этого слова.

Заморыш

«Заморыш» — слабое существо, иногда таких еще называют «задохликами». Однако первое слово более многогранное, так как «заморыш» — существо еще и слегка недоразвитое, а «задохлик» просто хилый. Часто «заморыш» употреблялся в контексте жалости, но иногда им можно и обидеть.

Ерпыль

«Ерпыль» — низкорослый и торопливый человек, немного тревожный. Это слово происходит от старинного глагола «ерпесить», которое означал: и тревогу, и ложь, и хвастовство, и пустую болтовню. Иногда так прозывали любую непоседливую натуру.

Баляба

«Баляба» — растяпа, зевака или разиня. Такой человек обычно невнимателен и часто отвлекается. Такие люди часто остаются молчаливый свидетелями происходящего и ничего не предпринимают. Это слово было позаимствовано из языка коми: baljalny, что означает «зевать», «бездельничать» или «глазеть».

Огуряла

Огуряла — хулиган, лентяй и бездельник. «Огуреть» — это почти то же самое, что и «ошалеть». Важно отметить, что это слово может менять значение на прямо противоположное: если у вас «огурела» рыба, значит она перестала двигаться и пытаться вернуться в воду.

Облуд

«Облуд» — это, проще говоря «врун». Облудство — это вранье, ложь и лицемерие. Вы можете обозвать так вашего собеседника, если он откровенно говорит неправду.

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