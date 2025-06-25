Ушаков рассказал о тематике заседания ЕАЭС в Минске

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Ушаков: В Минске 26–27 июня пройдет Евразийский экономический форум

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности проведения Евразийского э

Фото: © РИА Новости/Владислав Воднев

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Помощник президента не исключил, что Путин отдельно пообщается с Лукашенко и Мирзиеёвым на полях саммита.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о ключевых событиях Евразийского экономического форума, который пройдет 26–27 июня в Минске. На повестке — вопросы маркировки товаров, легализации единого рынка услуг, расширение евразийских транспортных коридоров, а также реализации направлений международной деятельности.

Главным мероприятием станет пленарное заседание, а 27 июня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключится по видеосвязи.

Также ожидается участие президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в качестве наблюдателей. Президент Ирана Масуд Пезешкиан направит видеообращение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском правительстве выразили готовность к продолжению диалога с США для устранения взаимных раздражителей. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва ожидает от Вашингтона ответа по срокам нового раунда консультаций.

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