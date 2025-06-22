В РФ заявили о готовности продолжать диалог с США об устранении дипраздражителей

Мария Захарова сообщила, что третий раунд переговоров был перенесен по инициативе Штатов.

В правительстве России высказали готовность о продолжении диалога с США для устранения взаимных раздражителей. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Да, и мы ведем этот разговор. Было два раунда консультаций по взаимным раздражителям. Вот должен был быть третий раунд. Американцы его перенесли», — поделилась она.

Как отметила Захарова, российская сторона находится в ожидании ответа США об озвучивании сроков проведения нового раунда консультаций. Дипломат пообещала, что сообщит, как только появится информация о дате возобновления диалога между странами.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о том, что причиной перерыва в переговорах является несогласие Штатов с местом их проведения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отношениям США и России был нанесен большой ущерб. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что для восстановления конструктивного диалога сторон понадобится больше времени, чем одна ночь.