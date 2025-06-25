Красота начинается изнутри: какие продукты укрепляют ногти и волосы

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Диетолог Литвинова-Гразион: укрепить волосы и ногти помогают говядина и зелень

Врач назвала способствующие укреплению ногтей и волос продукты

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Сбалансированное питание играет ключевую роль не только в общем самочувствии.

Качество волос и ногтей напрямую отражает состояние внутренних систем организма. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщила врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион. Она перечислила продукты, способствующие укреплению структуры волос и ногтевой пластины.

По словам специалиста, сухость, ломкость, тусклый вид и выпадение волос и ногтей нередко связаны с дефицитом белка, железа, витамина D или с нарушением работы щитовидной железы — в частности, гипотиреозом.

Кроме медикаментозной коррекции, важную роль играет питание. Врач советует обратить внимание на продукты, богатые белком: яйца, белую рыбу, а также бобовые — чечевицу, нут и фасоль. Полезно включать в рацион мясо и субпродукты — в особенности говядину, телятину и печень, как источники легкоусвояемого железа.

«Известно, что железо из животных источников усваивается лучше. Также железо особенно необходимо при ломкости волос и ногтей», — подчеркнула Литвинова-Гразион.

Также в рационе должны присутствовать жирные сорта рыбы — лосось, скумбрия, сельдь, которые богаты омега-3 жирными кислотами и витамином D. Среди орехов и семян нутрициолог особенно выделила грецкие и бразильские орехи, миндаль, тыквенные и льняные семечки.

Дополнительно укрепить волосы и ногти помогут листовые овощи: шпинат, капуста кейл, укроп и петрушка — они содержат фолиевую кислоту, витамин C и микроэлементы, способствующие усвоению железа и выработке коллагена.

«Если состояние волос и ногтей прогрессивно ухудшается, то целесообразно провести диагностику для выявления возможных скрытых дефицитов и в дальнейшем скорректировать питание уже индивидуально», — резюмировала врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты важны для женского здоровья.

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