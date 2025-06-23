Ценный суперфуд: какие продукты важны для женского здоровья

Некоторые растительные компоненты способны улучшить внешний вид и эмоциональное состояние.

Питание женщин должно учитывать особенности их организма, заявила руководитель Центра компетенций продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. В беседе с Lenta.ru она выделила ряд растительных продуктов, регулярное употребление которых положительно сказывается на гормональном фоне, состоянии кожи и даже настроении.

Особую роль, по ее словам, играют бобовые культуры — фасоль, нут, чечевица и соя. Эти продукты являются источником растительного белка, необходимого для клеточного обновления. Кроме того, они богаты железом и фолиевой кислотой, что особенно важно для женщин в период беременности и менструального цикла.

Также Махова рекомендует регулярно употреблять зелень — шпинат, укроп, кинзу, петрушку. Она содержит магний, кальций и витамин K, которые укрепляют костную ткань.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, зеленые листья помогают замедлить процессы старения и защищают кожу от вредных внешних факторов.

Еще один ценный элемент питания — семена льна. Они богаты растительными омега-3 жирными кислотами, которые способствуют поддержанию здоровья сердца и снижают воспаления.

В список полезных продуктов также входят ягоды, такие как черника, клюква, малина и ежевика. Они помогают бороться с окислительным стрессом и поддерживают нормальное функционирование мочеполовой системы. Не стоит забывать об орехах и семечках. Миндаль, грецкие орехи, подсолнечные и тыквенные семечки насыщены витаминами Е, цинком и селеном. Эти элементы важны для состояния волос, ногтей и репродуктивной функции.

По словам эксперта, разнообразное питание с преобладанием растительных продуктов может значительно повысить качество жизни и снизить риски ряда заболеваний.

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