Отдых отменяется: какие условия необходимо соблюсти для пересечения границы

Задолженность по алиментам может стать поводом для отказа во въезде.

Желания отдохнуть за границей мало, помимо этого необходимо сделать все, чтобы таможенники не отказали во въезде. В особенности следует уточнить правила для новых паспортов с биометрией. Об этом рассказал глава Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU.

Требующие паспорт нового образца страны

Во многие страны мира по-прежнему можно попасть по заграничному паспорту старого образца без биометрических данных, но существуют и другие государства с усиленными требованиями.

Самые строгие в этом плане США и Великобритания, в которых для прибытия иностранцев наличие биометрического паспорта обязательно. Подобные правила распространяются и на Ирландию, Канаду, Японию и Саудовскую Аравию. В них подать документы на визу возможно лишь с паспортом нового образца.

Страны Шенгенской зоны формально все еще принимают старые загранпаспорта, однако с каждым годом все больше из них приходит к требованию документа с биометрией.

«Есть ряд стран, которые не пускают наших граждан даже при наличии виз, если паспорт не биометрический. Этот список постоянно меняется, и сама проблема возникла с рядом европейских стран в этом сезоне — у нас был ряд обращений по этой теме», — пояснил эксперт.

В текущем году Франция начала запрашивать новые загранпаспорта у россиян. Не распространилось это требование лишь на детей до 15 лет и людей, получивших шенген до 1 июня этого года.

Не принимают старые загранпаспорта теперь и в Дании, Мальте, Чехии, Исландии, Норвегии, Литве, Эстонии. А в середине июля к этому ряду государств присоединится Латвия. Они также могут отказать во въезде со старым паспортом даже в том случае, если пассажир оказался на их территории по транзиту.

При поездке по старому загранпаспорту следует ознакомиться с информацией сайта Совета Европейского союза, чтобы избежать проблем на въезде.

Куда поехать без загранпаспорта

В 2025 году россияне без загранпаспорта могут посещать государства, которые находятся в основном на постсоветском пространстве. Белоруссия остается самой доступной для граждан РФ, так как в нее можно попасть по внутреннему паспорту Союзного государства. Пребывать на ее территории можно до 90 дней.

По российскому паспорту можно приехать в Армению, Казахстан и Киргизию. Без загранпаспорта в Армении и Киргизии можно находиться до 30 дней в году, в Казахстане — до 90 дней, как и во Абхазии.

Однако в Азербайджан и Грузию также легко попасть не получится, и здесь уже от россиян требуется обязательное наличие заграничного паспорта.

Правила выезда из страны

В 2024 году у туристов возникла проблема: российские пограничники не выпускали отдыхающих из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Одна опечатка в документе оборачивалась отменой отпуска. Однако, по словам Мальцева, в данный момент эта сложность, вероятно, устранена.

«Возможно, проблема себя исчерпала: либо люди эти нарушения исправили, либо появились более лояльные внутренние инструкции на пунктах пропуска», — объяснил эксперт.

Нужно следить за тем, какой срок загранпаспорт еще действителен. Это зависит от того, куда хочется направиться.

«Туристу, если ему не предоставили информацию в турагентстве, следует самому зайти на официальные сайты и проверить, какой срок до окончания паспорта необходим для посещения той или иной страны», — предупредил специалист.

Эксперт дополнил, что из-за этого путешественника могут выпустить из российского пункта выезда, но при этом отправить назад в другой стране. Важно отслеживать личный аккаунт на «Госуслугах», чтобы избежать статуса о невыезде.

«Нужно посмотреть, нет ли у туристов долгов, вынесенных решений или взысканий и не находятся ли они в производстве у судебных приставов. Если они есть — лучше все задолженности погасить», — отметил Мальцев.

Оказать влияние на недопуск может даже долг по алиментам.

В случае с несовершеннолетними изменения происходят регулярно.

На момент выезда лучше проконсультироваться в агентстве, где приобретались билеты, или на официальном портале. В большей степени это относится к детям разведенных родителей.

Хотя по закону обратный билет необязательно покупать сразу, важно понимать, что страны Европы или США могут его потребовать.

«Согласно конституции, у нас человек может передвигаться совершенно свободно и наличие обратного билета не может быть причиной для запрета выезда из страны», — заключил собеседник.

Безвизовые страны

В числе популярных туристических направлений без визы Турция с 60 днями пребывания и страны Ближнего Востока — Израиль и ОАЭ, где можно остаться до 90 дней. На Балканах безвизовый период действует в Сербии и Черногории — до 30 дней. В Таиланде без визы законно находится можно до 45 дней.

В курортах Египта оформить документ воможно по прибытии. В Малайзию, на Мальдивы и Филиппины виза для граждан России тоже не нужна, а пребывание ограничивается 30 днями.

Для путешествия в Китай условия особые. Большинство регионов государства требуют заранее оформленную визу, но есть исключения. Так, на острове Хайнань без визы остаться можно и на 30 дней, а в Гонконге — на две недели. В Шанхае туристы могут сойти с круизного лайнера и быть там 15 дней. В провинции Гуандун отдыхающие могут остановиться таким образом на шесть дней.

Ранее 5-tv.ru писал, где недорого отдохнуть на морских курортах.