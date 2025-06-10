Неожиданные направления: где недорого отдохнуть на морских курортах

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 28 0

Эксперт по туризму Котляр: недорого отдохнуть на море можно в Турции и Египте

Россиянам рассказали о недорогих морских курортах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Куда можно отправиться летом в разгар туристического сезона и не разориться?

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр поделилась с Lenta.ru популярными и демократичными направлениями за границей для летнего отдыха. В их число вошли Вьетнам, Турция и Египет. Также из вариантов заменить Средиземное море — это посетить Азербайджан и насладиться Каспийским морем. А вот в ОАЭ, по словам эксперта, большой поток туристов.

Как утверждает Котляр, Вьетнам на данный момент входит в один из самых выбираемых направлений. Все связано с более поздним сезоном дождей, если сравнивать с другими азиатскими странами.

А вот в Таиланде в некоторых частях страны сейчас сезон муссонных дождей, именно поэтому основатель турагентства выделяет лишь некоторые его части для комфортного отпуска.

Кроме того, в топ направлений также входит Абхазия, плюсом которой является прямое авиасообщение. Для тех, кто едет насладиться морем следует также рассмотреть Грузию, где можно воспользоваться и экскурсионными турами, и, конечно же, полакомиться невероятной местной кухней.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорилось о предложениях летнего отдыха для российских туристов в отелях Египта по системе «ультра все включено» за 65 тысяч рублей на одного человека.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.15
-0.02 90.37
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
Губернатор Калифорнии подал в суд на Трампа и главу Пентагона
13:02
Пятый канал выиграл конкурс по организации и трансляции праздника выпускников «Алые паруса-2025»
12:55
Перемен требуют наши сердца: что происходит со стеной Цоя на Арбате
12:44
Неожиданные направления: где недорого отдохнуть на морских курортах
12:20
«Просто удивительно»: почему Овечкина не внесли в базу «Миротворец» раньше
12:02
«Забудьте любовь к дивану»: от какой опасной болезни может спасти отказ от лени

Сейчас читают

Эвакуация в один конец, или Зоны смерти огромных размеров: Израиль лишает Газу людей
День мотоциклиста и мороженого: какие праздники отмечают 10 июня
Секрет прост: отец Илона Маска рассказал, как вырастить гения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025