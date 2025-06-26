В Кемерове большегруз протаранил более двух десятков машин

Госавтоинспекторы разбираются в деталях массовой аварии в Кемерове. На спуске у грузового автомобиля отказали тормоза. И многотонник на большой скорости протаранил 26 легковушек.

Травмы получили семь человек, среди них подросток. Им оказали помощь. Одну машину буквально разорвало на куски. Ее водитель заметил несущийся большегруз и успел выпрыгнуть из автомобиля за мгновение до столкновения. Это спасло ему жизнь.

Из-за ДТП дорога оказалась заблокирована, образовалась километровая пробка.