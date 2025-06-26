Ким Чен Ын посетил открытие Вонсан-Кальмаской туристической зоны в КНДР

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Комплекс станет частью грандиозного проекта территории культурного отдыха мирового уровня.

Ким Чен Ын посетил церемонию открытия Вонсан-Кальмаской турзоны в КНДР

Фото: Reuters/KCNA

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Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию открытия Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоны. Об этом сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Отмечается, что новый комплекс был возведен как часть большого проекта северокорейского лидера по построению зоны культурного отдыха «мирового уровня».

На мероприятии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора. В качестве специальных гостей также были приглашены другие сотрудники российского дипломатического ведомства. Ким Чен Ын перерезал красную ленту, и в небо взлетели воздушные шары, на самом большом из них был изображен флаг страны.

«Двадцать четвертого июня состоялась торжественная церемония завершения строительства прибрежной туристической зоны Вонсан-Кальма. На церемонии присутствовал уважаемый товарищ Ким Чен Ын», — сказано в публикации ЦТАК.

Агентство называет открытие курорта «великим знаменательным событием» и «прелюдией к новой эпохе» государственного туризма КНДР. Празднование завершилось, когда стемнело, в финале прогремел «парад» фейерверков. Туристическая зона включает в себя отели, вмещающие 20 тысяч человек, бассейны и водные горки, она заработает с 1 июля.

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