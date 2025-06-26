Плохие новости: почему опасно охлаждаться пивом в жару

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Врач Бутенко: охлаждаясь пивом в жару, можно перегреться еще больше

Россиян призвали не охлаждаться холодным пивом в жару

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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К каким неутешительным последствиям может привести любовь к этому алкогольному напитку?

Распитие пива в жару не поможет охладиться, а лишь усугубит состояние. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Бутенко в беседе с Газета.ру.

Как объяснила специалист, алкогольные напитки способствуют усилению кровообращения и учащению сердечных сокращений. Сосуды в организме расширяются, и человек чувствует тепло в теле.

«Далее при увеличении дозы любого алкоголя происходит спазм сосудов, в результате чего нарушается кровообращение внутренних органов», — говорит гастроэнтеролог.

Таким образом, желаемого охлаждения не произойдет, даже если вы будете пить холодные слабоалкогольные напитки.

Расширение сосудов может привести, в свою очередь, к головной боли, которая в жаркую погоду еще больше усугубит самочувствие и приведет к «тепловому» удару.

Бутенко уточняет: все вышесказанное не означает, что алкоголь поможет согреться в холодную погоду.

«Употребляя алкоголь на холоде, можно переохладиться и замерзнуть, так как происходит паралич кожных кровеносных сосудов», — заключает специалист.

Сначала ощущается тепло, но оно мнимое, так как нагревается только поверхность кожи. Однако в таком случае тепло быстро уходит, а кожа перестает реагировать на понижение температуры.

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