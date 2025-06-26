Жуткие кадры: «обряд перерождения» в Ленобласти едва не обернулся смертью людей
В Ленобласти пресекли попытку шаманского обряда
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Необычный ритуал с участием 15 человек закончился задержаниями и проверкой на предмет уголовного состава.
В Приозерском районе Ленинградской области правоохранители пресекли опасный ритуал, в ходе которого двоих участников обряда буквально заживо закопали в землю. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
По предварительной информации, действия проходили в рамках так называемого «шаманского перерождения». Людей предварительно обмотали тканью и уложили в вырытые ямы, которые засыпали землей.
На месте находились около 15 человек, каждый из которых заплатил организаторам от 6 до 9 тысяч рублей за участие в ритуале.
Как сообщили источники 5-tv.ru, полицейские прибыли вовремя, потребовали немедленно извлечь закопанных людей и убедились, что те не пострадали. Организаторов — мужчину и женщину — задержали.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
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