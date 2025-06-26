«Папочка» Трамп и «НАТОвская» деревня: что пишут западные СМИ о саммите в Гааге

Лидеры альянса боятся ухода Трампа из НАТО и почти забыли про Украину.

Князь Потемкин одобрил бы проведение саммита НАТО в Гааге. И это, пожалуй, самый яркий эпитет, который западные СМИ успели дать после встречи альянса в Нидерландах.

Колумнист британской Times, показал не только знание тонкостей российской истории, но и рассказал, что скрывается за фасадом «НАТОвской» деревни. Эдвард Лукас утверждает, что лидеры альянса боятся Дональда Трампа. Настолько, что отбросили в сторону Украину и почти не поднимали любимую тему — российскую угрозу. А еще по-быстрому дали пустые обещания о планах тратить пять процентов ВВП на оборону.

И это мнение встречается в десятках авторитетных изданий. По версии Politico роль Потемкина сыграл Марк Рютте. О его очевидном подобострастии к Трампу европейские чиновники говорят уже хором. Особенно всем не понравилось, что генсек назвал Трампа «папочкой», который ругает детей в контексте ирано-израильского конфликта. На итоговой пресс-конференции пришлось оправдываться, но все стало еще хуже.

«Что касается слова „папочка“ — я никогда не называл так Дональда Трампа. Я лишь сказал, что в Европе иногда слышу, как некоторые страны задаются вопросом: „Марк, а США все еще с нами?“ И я привел сравнение: это напоминает, как ребенок спрашивает отца — „Ты все ещё с нами? Ты остаешься в семье?“ В этом контексте я использовал слово „папа“, но я не называл президента Трампа „папочкой“», — отреагировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Таким образом Марк Рютте буквально подписался под выводом критиков саммита. Европейское крыло альянса уже даже не требует санкций против России. Они так боятся, что Трамп бросит НАТО или пересмотрит отношение к Пятой статье устава о коллективной обороне, что согласились на все, чего требовал американский президент.

Он, к слову тоже оправдывался в итоговой пресс-конференции — сказал, что его обещание закончить украинский конфликт за сутки, оказывается, было сарказмом.

С Зеленским Трамп встретился под самый занавес. Из возвращения Трампа тоже делают шоу. Белый дом выставил нарезку видео со своим президентом в Гааге под песню «Daddy's Home» — «Папочка дома».