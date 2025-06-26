Без штампа и торжества: почему россияне отказываются от заключения брака

Сегодня супружество все чаще становится не обязательным этапом, а личным выбором.

Отношение россиян к браку заметно меняется. Как сообщат Life.ru, все больше людей не спешат официально регистрировать отношения. Согласно опросу сервиса знакомств Teamo, главные причины отказа от свадьбы — это финансовые затраты и пересмотр личных ценностей.

Как рассказала гендиректор Teamo Анна Гришачева, сегодня многие осознанно подходят к отношениям, задаваясь вопросами о личных границах и счастье, а не следуя принципу «стерпится — слюбится».

Онлайн-знакомства позволяют заранее отсеять неподходящих партнеров, что также влияет на отношение к браку.

На 2025 год 28% респондентов состоят в незарегистрированных союзах, причем половина живут вместе более трех лет. 63,8% опрошенных не нашли постоянного партнера, хоть и хотят серьзных отношений. При этом 19,2% собираются вступить в брак, 17,5% считают регистрацию ненужной, а 17,3% избегают ее сознательно.

Каждый четвертый не планирует свадьбу, а 20,6% считают торжества лишними. В Москве треть респондентов задумываются о браке, но многие отказываются от праздников. В других регионах, а именно Сибири, Урале и Поволжье предпочтение отдают скромным мероприятиям или вовсе их избегают. Главной причиной откладывания свадьбы остаются деньги — 41,6% респондентов считают траты на организацию, банкет и наряды неподъемными.

Также влияет нелюбовь к шумным мероприятиям и традиционным ритуалам. Бюрократические сложности мешают 15,4% опрошенных, а у некоторых играют роль личные причины — от детей от прошлых браков до нежелания менять фамилию.

Если бы государство компенсировало затраты, 38,4% поддержали бы идею выплаты в 300 тысяч рублей. При этом 31,5% мечтают о свадьбе дороже двух миллионов рублей.

Форматы праздников тоже меняются. 35,6% хотят камерную церемонию, 28,4% — романтическое путешествие, а 22,2% не собираются отмечать вовсе.

Более половины близких относятся к этому выбору с пониманием, но около трети с осуждением или давлением.

Сегодня брак все чаще становится не обязательным этапом, а личным выбором, зависящим от взглядов и возможностей пары.