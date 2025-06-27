В декларации НАТО впервые с 1990-х не упомянули о расширении альянса

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Этот пункт включали в итоговые документы на протяжении 30 лет.

В декларации НАТО впервые с 1990-х не говорится о расширении альянса

Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

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В конечном виде декларации саммита НАТО, которую приняли в Гааге 25 июня, нет привычной формулировки о том, что альянс привержен политике открытых дверей. Об этом написали «Известия».

Документ, включающий пять пунктов, содержит положения о планах увеличить военные расходы до 5% к 2035 году. Там же отражена информация о коллективной обороне и о времени с местом проведения следующих саммитов.

Сообщалось, что пункт о поддержке политики открытых дверей был добавлен в декларацию, одобренную лидерами НАТО в прошлом году в Вашингтоне.

Положение о приверженности НАТО этому принципу упомянули в итоговой декларации, которую приняли еще в 1994 году в ходе первого саммита государств Североатлантического альянса после распада СССР.

В дальнейшем на протяжении 30 лет положение фигурировало во всех итоговых документах альянса. В источнике его исключение связывают с позицией президента США Дональда Трампа, который выступает против членства Украины в блоке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины. Проект итогового заявления поддержали 26 государств из возможных 27.

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