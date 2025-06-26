Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины

Венгрия стала единственной страной ЕС, которая не одобрила документ в поддержку Украины на саммите Евросоюза. Соответствующий документ опубликовал Европейский совет по окончании дискуссии по Украине в пресс-релизе.

«Проект итогового заявления твердо поддержали 26 [из 27] стран ЕС. Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече», — говорится в заявлении.

Также сообщается о намерениях ЕС продолжить помогать Украине в разных сферах.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до начала саммита ЕС заявлял, что Украина не должна становиться частью союза. Политик дополнял, что на саммите ЕС реальное решение по поводу вхождения Киева в объединение принять невозможно, так как Будапешт против.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончился саммит НАТО в Гааге, после котрого на следующий день прошел однодневный саммит ЕС.