Огонь вплотную подошел к Мостовику: в Забайкалье продолжается борьба с пожарами

Огонь отвоевывает новые территории в лесах Забайкалья. Справиться с пожарами мешают 30-градусная жара и сильный ветер. Синоптики предупреждают о порывах до 20 метров в секунду. В опасной зоне жилые дома. Накануне пожарным удалось отбить у огня поселок Мостовик под Читой. Там пламя подобралось вплотную к жилым постройкам, по пути уничтожив десятки гектаров леса.

«Каждую минуту сюда приезжает по одной спасательной машине. Пожарные приезжают, все готовятся. Сейчас происходит эвакуация. Люди выезжают на мотоблоках, с косами. Вывозят все, что могут», — рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Я в жизни так не бегала, как тогда бегала. Он прямо, если верховой идет, он гудит», — поделилась местная жительница.

В регионе сгорели уже почти четыре миллиона гектаров леса. Это можно сравнить с территорией Дании или Швейцарии. На борьбу с огнем брошены все силы. Более тысячи человек локализуют возгорания в Читинском районе. Привлекли даже тяжелую технику.