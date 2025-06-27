Огонь вплотную подошел к Мостовику: в Забайкалье продолжается борьба с пожарами

Эфирная новость 12 0

Благодаря действиям пожарных удалось не допустить перехода пламени на жилые постройки.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

Огонь отвоевывает новые территории в лесах Забайкалья. Справиться с пожарами мешают 30-градусная жара и сильный ветер. Синоптики предупреждают о порывах до 20 метров в секунду. В опасной зоне жилые дома. Накануне пожарным удалось отбить у огня поселок Мостовик под Читой. Там пламя подобралось вплотную к жилым постройкам, по пути уничтожив десятки гектаров леса.

«Каждую минуту сюда приезжает по одной спасательной машине. Пожарные приезжают, все готовятся. Сейчас происходит эвакуация. Люди выезжают на мотоблоках, с косами. Вывозят все, что могут», — рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Я в жизни так не бегала, как тогда бегала. Он прямо, если верховой идет, он гудит», — поделилась местная жительница.

В регионе сгорели уже почти четыре миллиона гектаров леса. Это можно сравнить с территорией Дании или Швейцарии. На борьбу с огнем брошены все силы. Более тысячи человек локализуют возгорания в Читинском районе. Привлекли даже тяжелую технику.

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.21
0.01 91.66
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Огонь вплотную подошел к Мостовику: в Забайкалье продолжается борьба с пожарами
8:15
«Какое счастье»: Валерий Баринов поделился подробностями поездки на Донбасс
8:04
Новые штрафы для курильщиков: где нельзя дымить с июня 2025
8:00
Грибная карта Подмосковья: где искать свежие лесные деликатесы
7:45
«Зашел в ту дверь»: Денис Шведов о начале актерской карьеры
7:30
Российская авиация громит боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Словами не передать»: российский военный об условиях содержания в плену ВСУ
«Неверный у вас коуч»: лидер «Бахыт-Компот» обратился к ученикам Алекса Лесли
«Подонки»: актер Пашутин высказался о домогавшихся до москвичек последователях Лесли
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025