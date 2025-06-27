Свадьба Безоса и Санчес парализовала Венецию

Венеция в эти дни стала центром притяжения звезд шоу-бизнеса, политиков и завсегдатаев списка Forbs. Все они — почетные гости на свадьбе Джеффа Безоса. По самым скромным подсчетам, основатель Amazon потратил на торжества 50 миллионов долларов.

И пока исторический центр города утопает в роскоши, простые венецианцы яростно выступают против тех, кто превратил жемчужину Адриатики в «Диснейленд» для неприлично богатых. В центре событий сейчас корреспондент «Известий» Томазо Борзоми.

Самый богатый жених в мире Джефф Безос и самая счастливая невеста Лорен Санчес без пяти минут в одной семейной лодке.

Пара на пути в люксовый отель, где соберется элита мирового шоу- и просто бизнеса. У причала — груженые под завязку суда. Фоторепортеры в ожидании сенсаций. Здание охраняет полиция.

«Позади меня— отель „Аман Венеция“, он считается одним из самых роскошных в городе. Именно здесь собираются звезды, приехавшие на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. На торжество пара пригласила около 200 человек», — рассказал корреспондент.

В городе на воде гондоле негде причалить, их вытеснили дорогие яхты миллиардеров. На ближайшие трое суток забронированы все премиум-отели и водные такси.

«Люди с огромными состояниями, должны направлять избыточные средства на благотворительность. Например, на поддержку Венеции, помощь бедным или погашение долгов стран третьего мира», — считает туристка Дженни Уортингтон.

На свадьбу года, стоимость которой оценивается в 50 миллионов долларов, прилетели Ким Кардашьян, Кайли Дженер, королева Иордании. Не мог пропустить церемонию и Билл Гейтс.

Иванка Трамп вместе с сыном быстро сели в катер. Теодор успел помахать камерам в стиле деда-президента. Еще ждут Мика Джаггера, Опру Уинфри, Леонардо Ди Каприо. Это «звездное цунами» буквально парализовало Венецию.

«Город переполнен туристами и теряет население, превращаясь в „Диснейленд“. Присутствие Безоса лишь усиливает эту тенденцию», — отметил Альдо Таццони.

Колокольню базилики Сан-Джорджо, где Безос и Санчес пойдут под венец, украсили красноречивым плакатом. А чучело самого миллиардера отправили бороздить венецианские каналы.

Активисты собрались на площади Святого Марка, чтобы устроить очередную акцию протеста. Один из них взобрался на флагшток, и теперь полиция готовится спустить его вниз.

«1% разрушает мир» — это о неприлично богатых. Из-за волны хейта владельцу Amazon пришлось перенести свадебную церемонию из исторического района Канареджо.

Дорогим гостям рады в мэрии, глава которой, к слову, под следствием. Якобы брал взятки. Жениху и невесте администрация сдала в аренду целый остров Сан-Джорджо-Маджоре.

«Каждый год сотни людей приезжают в Венецию, чтобы жениться. В том числе важные люди, как Безос. Наш городок открыт для всех свадеб — это же город любви и романтики», — пояснил советник по туризму муниципалитета Венеции Симон Вентурини.

Словно желая задобрить венецианцев, Безос пожертвовал один миллион долларов в фонд развития города. И вместо подарков призвал гостей сделать то же самое.

«Мы счастливы, что такие важные люди, как Джефф Безос и его жена Лорен Санчес, подумали о нас. Цифра важна. Это позволит нам получить новых сотрудников, молодых людей, которые смогут поддержать исследования», — сказал генеральный директор центра исследования общественного порядка Венеции Пьерпаоло Кампострини.

Человека, похожего на владельца Amazon, заметили на площади Сан-Марко, где проходят антисвадебные митинги. И судя по реакции туристов, миллиардеру здесь рады.

«Как видите, я не настоящий Безос, а его копия из Германии. Я много не разговариваю — фотографируюсь со всеми, благодарю и ухожу», — поделился двойник Джефа Безоса Кагдас Халициар.

На церемонию бракосочетания двойника не пустят. Приглашенным на торжество запрещено даже пользоваться смартфонами. Клятву верности Джефф и Лорен дадут сегодня. А после отправятся праздновать в «Арсенал Венеции». Туда уже повезли рояли Леди Гаги и Элтона Джона.