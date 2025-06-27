Умер композитор культовой заставки «Миссия невыполнима» Лало Шифрин

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 26 0

Умер композитор Лало Шифрин

Умер композитор культовой заставки «Миссии невыполнима» Лало Шифрин

Фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

Американский композитор аргентинского происхождения Лало Шифрин, ставший знаменитым благодаря культовому саундтреку к сериалу «Миссия невыполнима», скончался в возрасте 93 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление сына музыканта, причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

«Лало Шифрин, шестикратный номинант на „Оскар“, композитор, пианист и дирижер, известный своими электрическими, джазовыми темами и музыкой для „Миссия невыполнима“, „Мэнникс“, „Старски и Хатч“ и „Буллит“, умер в четверг», — сказано в материале.

Будущий маэстро родился в Буэнос-Айресе в 1932 году. Музыкальное образование начал получать с шести лет, а позже продолжил обучение в Парижской консерватории. Уже в молодом возрасте он совмещал классическое дирижирование с глубоким интересом к джазу, что в дальнейшем стало визитной карточкой его композиторского стиля.

На счету Шифрина — шесть номинаций на премию «Оскар» и четыре статуэтки «Грэмми». В 2018 году Американская киноакадемия вручила ему почетную награду за выдающийся вклад в искусство кино — премию вручал режиссер, актер Клинт Иствуд.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов.

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.21
0.01 91.66
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Анатолий Цой потерял больше одного миллиона долларов из-за бизнеса
6:40
В России могу появиться «курсы молодого отца»
6:20
Нидерланды и Бельгия передали Украине два минных тральщика
6:00
Гаубица «Мста-С» уничтожила командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака
5:40
Умер композитор культовой заставки «Миссия невыполнима» Лало Шифрин

Сейчас читают

«Неверный у вас коуч»: лидер «Бахыт-Компот» обратился к ученикам Алекса Лесли
Метеозависимым приготовиться: чего ожидать от магнитной бури 27 июня 2025 года
«Подонки»: актер Пашутин высказался о домогавшихся до москвичек последователях Лесли
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025