Умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

На 80-м году жизни умер трубач и заслуженный артист России Юрий Парфенов. Причиной смерти стала онкология — с тяжелым заболеванием музыкант боролся на протяжении трех лет. Об этом 5-tv.ru рассказал его коллега и фронтмен коллектива Олег Гаркуша.

«Его не стало, да, это онкология. <…> Замечательный был человек. Добрый, душевный, талантливый, очень жалко», — сообщил музыкант.

Юрий Парфенов присоединился к группе в 2011 году и выступал с ней почти 15 лет. На сцене он запомнился не только как блестящий трубач, но и как интеллигентный, тонкий человек с безупречным чувством музыки. До «АукцЫона» он играл в оркестре Олега Лундстрема, Оркестре московских композиторов, а также в ансамбле «Три О» под управлением Сергея Летова.

Фронтмен группы Олег Гаркуша также рассказал Daily Storm, что Парфенов долгое время скрывал болезнь и до последнего принимал участие в концертах. Последний раз он выходил на сцену с коллективом в Санкт-Петербурге — в этом году.

«Мы с ним в последнее время встречались — и Юра уже плохо себя чувствовал. Какие-то концерты пропускал. Но крайний раз, когда был на концерте с нами, — в Питере в этом году. Земля ему пухом», — сказал Гаркуша.

Парфенов окончил Фрунзенское музыкальное училище и Ташкентскую государственную консерваторию. В 1997 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. Помимо работы в оркестрах и группах, он также сочинял музыку. Среди его инструментальных произведений — «Дервиш», «Минарет», «Индия», «Бумеранг» и другие.

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