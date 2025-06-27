Из-за атаки украинских беспилотников перекрыли мост через реку Дон

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

ВСУ попытались нанести удар по Волгоградской области.

Из-за атаки БПЛА перекрыли мост через Дон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Волгоградской области перекрыли мост через реку Дон из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба региона в своем Telegram-канале со ссылкой на слова губернатора области Андрея Бочарова.

Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированный удар украинских дронов.

«Для ликвидации обломков БПЛА временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе, в настоящее время работают саперы», — проинформировала пресс-служба.

Беспилотники пытались ударить также по Суровикинскому району области.

Атака БПЛА привела к возгоранию сухой травы, борьбу с которым ведет пожарная служба региона.

По данным губернатора, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Красногорск Московской области пострадали два человека, в том числе беременная женщина. БПЛА попал в жилой многоквартирный дом. Было эвакуировано около 100 человек.

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