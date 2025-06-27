В Армении задержали сторонников разыскиваемого архиепископа Аджапахяна

Сотрудниками Следственного комитета (СК) Армении задержали сторонников апостольской церкви. Об этом сообщают местные СМИ.

Правоохранительные органы провели обыск в Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в городе Гюмри. В нее они ворвались утром, чтобы арестовать архиепископа Микаэла Аджапахяна. В итоге под стражу попали сторонники священнослужителя.

После обыска полицейские забрали ноутбук Аджапахяна. Внутрь они попрали после того, как выломали дверь при помощи лома.

Архиепископа также разыскивали в городе Эчмиадзин.

«Божья кара обрушится на их головы и на головы тех полицейских, которые исполняют их приказы», — заявил журналистам города Гюмри Вардана Гукасяна.

Католикос (высший титул в Армянской апостольской церкви) Гарегин II заявил, что в резиденции проходит собрание из-за задержания архиепископа.

За сутки до этого стало известно, что правоохранительные органы завели на него уголовное дело из-за призыва архиепископа к осуществлению военного переворота в Армении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полиция Армении разыскивает архиепископа.