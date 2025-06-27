Полиция Армении разыскивает архиепископа

Правоохранительные органы предприняли две попытки ареста архиепископа Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщает член Совета АНО «Евразия» Мика Бадалян со ссылкой на жителей города Гюмри.

Говорится, что утром больше 30 человек в масках ворвались в здание церкви в попытке арестовать Аджапахяна.

За сутки до этого стало известно, что правоохранительные органы завели на него уголовное дело из-за призыва архиепископа к осуществлению военного переворота в Армении.

Сторонники священнослужителя собрались у здания церкви.

Позже силовые структуры направились в город Эчмиадзин, также с целью ареста Аджапахяна. В этом населенном пункте, по данным Бадалян, сейчас находится большое количество сотрудников Службы национальной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Армении арестовали священника по обвинению в попытке переворота Баграта Галстаняна на два месяца. Его обвинили в подготовке терактов и попытке захвата власти. Сторонники священника всю ночь выражали протест у дома Галстаняна, а также у здания суда.

Он выступал против действующего премьер-министра страны Николя Пашаняна, требовал его отставки из-за итогов конфликта в Нагорном Карабахе.

До этого был арестован предприниматель Самвела Карапетяна, выступившего в защиту апостольской церкви.