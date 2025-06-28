Во Владивостоке пресечена работа нелегального казино

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Изъято 62 единицы игрового оборудования.

Во Владивостоке пресечена работа нелегального казино

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Нелегальное казино закрыла во Владивостоке полиция. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы управления МВД по Приморскому краю.

Согласно данным ведомства, деятельность игорного заведения рассекретили во время мониторинга социальных сетей.

Как уточнили в источнике, уполномоченные сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли по адресу организации, чтобы провести проверочные мероприятия.

Находилось казино на первом этаже здания, расположенного на улице Ивановской. Заведение работало круглосуточно.

Сотрудники полиции, после прибытия на место, обнаружили в игорном заведении девять посетителей, а также администратора. Во время обыска правоохранители изъяли 62 единицы игрового оборудования, средства связи, документацию и 104 тысячи рублей.

В настоящий момент личности организаторов незаконной деятельности устанавливаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, подпольный бордель обнаружили в Самаре. Он функционировал под видом спа-салона и располагался в многоэтажном доме. Многие соседи жаловались на неудобства из-за громких звуков — клиенты, посещавшие заведение круглосуточно, часто проводили там бурные вечеринки.

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Во Владивостоке пресечена работа нелегального казино

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