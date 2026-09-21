Тест для выявления устойчивости бактерий к антибиотикам создали в России

В реестре Росздравнадзора появился набор реагентов AmpliSens mecA, предназначенный для выявления ДНК гена mecA, отвечающего за устойчивость к метициллину. Сведения опубликованы на официальном портале ведомства.

В карточке медицинского изделия говорится, что с помощью этого набора можно определить ДНК mecA в биологическом материале, в частности в спинномозговой жидкости.

В организации отметили, что методика исследования базируется на полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующей флуоресцентной детекцией ампликонов при помощи технологии CRISPR/Cas, которая позволяет распознавать определенные участки ДНК.

Набор имеет бессрочное регистрационное удостоверение и предназначен для клинической лабораторной диагностики. В ведомстве добавили, что его применяют для анализа биоматериала у людей с подозрением на инфекции, спровоцированные метициллин‑резистентными бактериями.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о приобретении свыше 56 миллионов доз противовирусных вакцин, которые будут направлены в регионы. Препараты испытывают в государственных лабораториях Росздравнадзора.

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