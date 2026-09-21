Три человека погибли: медведи атакуют жителей Сибири и Камчатки

Медведи убили трех человек в Томской области и на Камчатке

Медведи растерзали еще троих россиян. Причем одного из них хищник достал на охраняемой территории. В Томской области погибшими в лесу были найдены двое жителей.

Зверя, напавшего на людей, уже удалось застрелить охотникам. Сейчас с помощью дронов с тепловизорами ищут еще одного — который появлялся сразу в нескольких окрестных поселках.

А на Камчатке медведь набросился на сторожа местного предприятия. Всего в России в этом сезоне от нападений медведей погибли 17 человек.

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