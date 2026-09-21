Три человека погибли: медведи атакуют жителей Сибири и Камчатки

Эфирная новость 43 0

Хищники продолжают нападать на людей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Matthias Bein; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Медведи убили трех человек в Томской области и на Камчатке

Медведи растерзали еще троих россиян. Причем одного из них хищник достал на охраняемой территории. В Томской области погибшими в лесу были найдены двое жителей.

Зверя, напавшего на людей, уже удалось застрелить охотникам. Сейчас с помощью дронов с тепловизорами ищут еще одного — который появлялся сразу в нескольких окрестных поселках.

А на Камчатке медведь набросился на сторожа местного предприятия. Всего в России в этом сезоне от нападений медведей погибли 17 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
«Моих детей не надо ничем прикармливать»: Киркоров про подарки за съемки
7:41
Серия взрывов прогремела в районе Алеппо
7:30
Один вылет БПЛА лишил ВСУ четырех наблюдательных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО
7:22
Стало известно, когда начнет работу новый созыв Госдумы
7:15
«Выключаем»: Вадим Галыгин запрещает своим детям смотреть мультфильмы за обедом
7:09
«Единая Россия» получила 62,72% голосов на выборах в Госдуму на Чукотке

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Запах разложения и пятно крови: что произошло с пропавшим почти 40 лет назад школьником
Угрозы повсюду: почему Гарри и Меган могут навсегда вернуться в США
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен