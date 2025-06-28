Минобороны РФ: группировка войск «Восток» освободила Червоную Зирку в ДНР

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 52 0

В оборонном ведомстве рассказали об успехах российской армии за сутки.

Армия России освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточняется, в ходе наступательных действий в зоне ответственности восточной группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и подразделений теробороны в районах Полтавки и Малиновки Запорожской области, а также Камышевахи в ДНР.

По данным ведомства, на даном участке фронта украинская армия за сутки потеряла до 210 боевиков, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили два населенных пункта в ДНР — поселок Шевченко и село Новосергеевка.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.47
0.26 92.28
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:29
В Норильске на территории рудника произошло обрушение грунта
12:43
Минобороны РФ: группировка войск «Восток» освободила Червоную Зирку в ДНР
11:52
Директор «Тайгана» Олег Зубков вышел на связь из больницы после нападения льва
11:30
Саперы разминируют освобожденные территории ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
10:42
К сентябрю ключевая ставка может быть снижена до 18%
10:28
В Приморском крае разбился легкомоторный самолет

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Выступление Путина по итогам саммита ЕАЭС: главное
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Почему я не умерла?» — как 22-летняя Лиза нашла в себе жить после страшного ДТП

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025