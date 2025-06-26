Российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 20 0

Об успехах защитников Донбасса рассказали в Минобороны РФ.

Российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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