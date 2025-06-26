Российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР

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Торт с розами и Лабубу: как прошел день рождения дочери Валерии

Российские военные в День памяти и скорби возложили цветы к памятникам в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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