Российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
Об успехах защитников Донбасса рассказали в Минобороны РФ.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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