Срочно вытащи: какие овощи и фрукты нельзя хранить в холодильнике

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Так вы испортите продукты раньше времени.

Срочно вытащи это: какие овощи и фрукты нельзя класть в холодильник

Фото: 5-tv.ru

В холодильник нельзя класть бананы, груши, авокадо и даже томаты. Об этом aif.ru рассказала завлабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Светлана Шевелева.

Она пояснила, что, как правило, в холодильник, кладут овощи и фрукты, чтобы продлить срок их хранения. Однако некоторые продукты, наоборот, могут испортиться, если их положить в холодное место.

«Чем южнее фрукт, тем он капризнее и тем меньше он стремится попасть в холодную температуру холодильника», — подчеркнула Светлана Шевелева.

Специалист также рассказала об особенностях хранения самых популярных овощей, фруктов и ягод. По ее словам, бананы хранить в холодильнике нельзя, потому что у них быстро темнеет кожура. Они даже теряют свои вкусовые качества.

Груши, кстати, тоже нельзя класть в холодильник. Это связано с тем, что чаще всего в магазинах их продают еще не спелыми, а если убрать плоды в прохладное место, то они не дозреют. Лучше всего оставить груши в помещении комнатной температуры.

Авокадо тоже «запрещено» класть в холодильник. Их привозят издалека, и часто в гипермаркетах на полках они тоже лежат не спелые. При минусовой температуре у плода все процессы замедляются, и они не только не дозреют, но и потеряют свои вкусовые качества.

Светлана Шевелева добавила, что далеко не все помидоры можно класть в холодильник. Например, бурые овощи лучше всего держать в месте, где температура варьируется от +4 до +6 градусов. А вот твердые сорта лучше убрать в холодильник.

Чтобы цитрусовые, яблоки, а также свежие ягоды как можно дольше оставались свежими, специалист рекомендует хранить их в месте, где держится минусовая температура.

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