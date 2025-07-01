Умер 28-летний воспитанник футбольного клуба ЦСКА Георгий Кодзаев

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 43 0

Коллеги будут помнить его как доброго человека и профессионала своего дела.

Воспитанник футбольного клуба ЦСКА Георгий Кодзаев умер на 28-м году жизни

Фото: Telegram/ПФК ЦСКА/pfccskamoscow

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Умер воспитанник и сотрудник по поиску и оценке потенциальных игроков для футбольного клуба ЦСКА Георгий Кодзаев. Ему было всего 27 лет. Новость опубликовала пресс-служба команды в Telegram-канале.

«Сегодня после длительной болезни не стало воспитанника нашей Академии и сотрудника ПФК ЦСКА Георгия Кодзаева», — говорится в сообщении.

Коллеги охарактеризовали Георгия как очень доброго человека, который всегда был готов прийти на помощь, а также настоящим профессионалом.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженный тренер РФ по настольному теннису Евгений Эдель скончался в 76 лет. Тренерская карьера Евгения Олеговича началась в московской спортивной школе «Спартак». Позже он перешел в клуб «Шахтер», где и воспитал целую плеяду победителей и призеров чемпионатов России и Европы.

Среди учеников Эделя выделяются такие спортсмены, как Максим Шмырев, Алексей Смирнов, Алексей Ливенцов, Кирилл Скачков, Екатерина Эдель, Юлия Прохова и Ольга Воробьева.

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