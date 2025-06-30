Заслуженный тренер РФ по настольному теннису Евгений Эдель скончался в 76 лет

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 9 0

Скончался заслуженный тренер РФ по настольному теннису Евгений Эдель

Заслуженный тренер РФ по настольному теннису Евгений Эдель скончался в 76 лет

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Он воспитал многих известных спортсменов.

После продолжительной болезни умер заслуженный тренер Российской Федерации и мастер спорта СССР по настольному теннису Евгений Эдель. Об этом сообщила пресс-служба российской Федерации настольного тенниса.

Тренер скончался на 77-м году жизни.

«Евгений Олегович на протяжении многих лет был одним из лучших тренеров нашей страны. Начав работать в далекие 70-е, он воспитал большое количество высококлассных теннисистов, многие из которых составили славу отечественного настольного тенниса», — отмечается в материале.

Тренерская карьера Евгения Олеговича началась в московской спортивной школе «Спартак». Позже он перешел в клуб «Шахтер», где и воспитал целую плеяду победителей и призеров чемпионатов России и Европы.

Среди учеников Эделя выделяются такие спортсмены, как Максим Шмырев, Алексей Смирнов, Алексей Ливенцов, Кирилл Скачков, Екатерина Эдель, Юлия Прохова и Ольга Воробьева.

К тому же Евгений Олегович не раз возглавлял сборные России и Москвы. Под его руководством «Виктория-МОЭК» стала сильнейшей в клубном чемпионате страны.

Федерация соболезнует родным и близким Евгения Эделя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Тульской области застрелили главу колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова.

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