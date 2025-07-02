У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Очаг находился на глубине 10 километров.

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов Японии

Фото: © РИА Новости/Игорь Носов

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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у японского побережья. Об этом стало известно из сообщения Геологической службы США (USGS).

По информации источника, сейсмическая активность прошла 1 июля в 22:32 по московскому времени. Инцидент состоялся в 99 километрах к северу от поселка Тацуго, префектура Кагосима. В населенном пункте проживают по меньшей мере 5,7 тысяч человек. Сообщалось, что очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.

Есть ли пострадавшие в происшествии, неизвестно. О разрушениях зданий также не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась.

До этого, 29 июня, в Пакистане регистрировали землетрясение магнитудой 5,3. Толчки, как уточнялось, проходили в 57 километрах к северо-востоку от города Бархан и 91 километре к северо-западу от города Дера-Гази-Хан с населением в 236 тысяч жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Гватемале. Толчки, по данным источника, ощущались одновременно в нескольких департаментах страны. Сейсмологи определили, что эпицентр землетрясения пришелся на Эль-Ок-ано-Пакчо-фико.

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