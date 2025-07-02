Перевозчики в России просят адаптировать автомобили под такси

Перевозчики просят модернизировать отечественные автомобили специально для такси. Как выяснили «Известия», запрос уже поступил в Минпромторг.

Основное требование — адаптировать технику к повышенным нагрузкам. Машины, которые сейчас можно купить в автосалоне, быстро приходят в негодность. Ресурс, заложенный производителем на пять лет, вырабатывается за год-полтора. После чего нужен дорогостоящий ремонт.

Одна из основных проблем — слабая подвеска. На замену уходит до полумиллиона рублей. Не лишним будет и расширить объем багажника.