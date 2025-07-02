У россиянки после укуса комара удалили из глаза длинного червя

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

В Томске у женщины после укуса комара удалили из глаза длинного червя

После укуса комара из глаза россиянки удалили 13-сантиметрового червя

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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Этот паразит вырос до 13 сантиметров и стал ползать под кожей женщины.

В Томске у женщины после укуса комара из глаза извлекли 13-сантиметрового червя. Об этом сообщил специалист НИИ микрохирургии Андрей Байтингер в интервью «Вести-Томск».

Женщина отдыхала в Анапе, где ее укусило кровососущее насекомое. После возвращения домой она узнала, что в ее организме поселился паразит, который вырос и начал перемещаться под кожей.

Пациентка обратилась за медицинской помощью. Хирург смог обнаружить червя возле ее века и удалить его. Оказалось, что это был подкожный гельминт — самка дипеталонемы.

Как рассказал врач, такой паразит действительно проникает в тело человека через укус комара. Он начинает развиваться внутри, может перемещаться под кожей, но обычно не размножается, так как в организм попадает только одна особь.

После удаления подкожного гельминта отправили в инфекционную лабораторию. Такие паразиты чаще встречается в регионах с жарким климатом, таких как Африка, южная Европа и юг России.

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