«Нужно кормить семью»: недавно ставший отцом Дава разрывается между работой и домом

Несмотря на статус родителя, артист достаточно активно выходит в свет.

Блогер DAVA (настоящее имя — Давид Манукян) полтора месяца назад впервые стал отцом, но уже достаточно активно выходит в свет. Артист признался, что временем с семьей приходится жертвовать ради того, чтобы ее прокормить. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Не одна дома 2».

Корреспондент спросила, как Давид подстраивает рабочий график под новые обстоятельства личной жизни. До этого он сам заявлял, что вырвался на премьеру буквально на пару часов.

«Естественно, я не могу бросить работу. Мне нужно кормить семью. Все свободное время, которое у меня есть, провожу с семьей. Это не может быть по-другому, поэтому кормить семью нужно», — рассказал блогер.

На премьере фильма артист выглядел довольно уставшим. Вероятно, он почти не спал, поскольку его глаза были красными.

Как бы сказал Доминик Торетто из кинофраншизы «Форсаж»: «нНет ничего важнее семьи». И, видимо, жена Давида — певица Мари Краймбрери — тоже это понимает и пытается ее прокормить. Исполнительница, несмотря на недавние роды, во всю посещает мероприятия. Не так давно на ВТБ Арене она выступила с заслуженным артистом РФ Димой Биланом. А меньше чем через три недели после рождения ребенка Мари успела выступить на премии МУЗ-ТВ.

Давид Манукян в картине «Не одна дома» является не только актером, исполняющим одну из главных ролей, но и сопродюсером фильма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущая Ольга Бузова поздравила своего бывшего Даву и его супругу Мари с рождением дочери.