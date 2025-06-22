Случайная встреча? Бузова поздравила Мари Краймбрери с рождением дочки от Давы
Ольга Бузова обняла Мари Краймбрери на концерте Димы Билана
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Появление детей на свет звезда считает чудом.
Телеведущая Ольга Бузова поздравила звездную пару исполнителей Давида Манукяна, более известного как Дава, и Мари Краймбрери с пополнением в семье. Встреча знаменитостей, во время которой они смогли пообщаться, состоялась на концерте певца Димы Билана на трибунах ВТБ Арены. Видео опубликовали Starhit.ru.
Точные слова, адресованные от звезды ее бывшему возлюбленному и его супруге, не известны, однако Ольга крепко обнимала Мари.
До этого публично Бузова предпочитала не комментировать новость о рождении первенца Давида и Мари. Она лишь отмечала, что считает рождение детей чудом.
Артисты стали родителями 19 мая текущего года. У супружеской пары родилась дочка. После родов Краймбрери стремительно вернулась к работе. За почти пять недель знаменитость выступила на Премии МУЗ-ТВ и появилась на концерте Билана.
Роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна продолжался почти два года. Известно, что она перестала общаться с бывшим избранником после его попыток ухаживания на съемках первого сезона шоу «Сокровища императора».
Ранее, писал 5-tv.ru, Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ.
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