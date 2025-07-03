Провальный план: попытки Украины наполнить хранилища газом безрезультатны

Большая часть закачиваемого ресурса по-прежнему остается за собственной добычей.

Несмотря на то, что Украина наращивает темпы, стараясь закачать как можно больше газа до начала отопительного периода, даже те минимальные запасы, которые были перед прошедшей зимой, у «Нафтогаза» восстановить не получится. Об этом написало издание EADaily.

По данным источника, в середине сезона закачка объемов активного топлива все еще ниже запасов буферного газа, поддерживающего целостность и работу хранилищ. Как отмечали в издании, к 30 июня закачка в украинские хранилища выросла до 51 миллиардов кубометров в сутки. В целом с начала сезона украинцам удалось закачать 2,78 миллиардов кубометров, а также прийти к запасам до 3,45 миллиардов кубометров активного газа.

Такая интенсивность выше, по информации GIE, чем год назад, но этот объем не только меньше прошлогоднего практически на два миллиарда кубометров, но и объемов невыбираемого буферного газа в 4,66 миллиарда кубометров, необходимого для безопасной работы хранилищ. Исходя из анализа GIE и «Оператора ГТС Украины», основную часть закачиваемого газа все также занимает топливо собственной добычи — по крайней мере 50%. Импорт же вырос 1 июля лишь до 27 миллионов кубометров за сутки.

Поставки по «Вертикальному газовому коридору» из Греции пошли через Болгарию, Румынию и Молдавию. Составляют они в сравнении всего 163 тысяч кубометров в сутки. При этом мощность польского транзита, уже увеличенная вдвое, дала пока только восемь миллионов кубометров, а не 12 миллионов.

В материале EADaily отметили, что если события будут развиваться подобным образом, то к началу отопительного сезона в хранилищах Украины останется примерно 8,1 миллиардов кубометров активного газа, что на 200 миллионов кубометров меньше прошлого года и на 900 миллионов кубометров меньше при учете срочного импорта в феврале–марте.

Вывод для Киева неутешительный. Вероятно, денег нет. Министр энергетики страны Герман Геращенко отмечал, что при нужных 4,5 миллиардах кубометров из-за границы финансово обеспечены лишь 2,9 миллиардов кубометров. «Нафтогаз», как писали в источнике, рассчитывает, что дефицит покроется зимними закупками за границей. На период отопительного сезона газ обычно дорожает.

Украина оказалась первой жертвой приостановки транзита российского газа. Поставки ресурса позволяли перекупать топливо у европейских трейдеров и тем самым экономить на транспортировке. Сейчас же эта возможность исключена, поэтому цены на газ на Украинской энергетической бирже на последней неделе июня были следующими — 552–587 долларов за тысячу кубометров без НДС. Такой показатель в среднем на 40% дороже, чем в Евросоюзе.

Ранее, писал 5-tv.ru, США объявили о прекращении военных поставок Украине.