Памятник Пушкину снесли в Харьковской области

Эфирная новость 21 0

Украинского поэта Шевченко не тронули — теперь ему ищут нового соседа.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мальгавко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Харьковской области демонтировали бюст Александра Пушкина. О новых «успехах» в борьбе с русским наследием — сообщили в местном городском совете.

Выбрасывать памятник там пока не собираются, посчитав его материальной ценностью. Скульптуру отправят на хранение и позже решат, что с ней делать. Как и с десятком других памятников.

Примечательно, что бюст Пушкина стоял по соседству с бюстом Тараса Шевченко. Украинского поэта не тронули. А кого поставят рядом с ним — вместо Пушкина — решит голосование.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.65
0.23 92.68
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:16
Памятник Пушкину снесли в Харьковской области
10:04
Присверлит и закрутит: какой шуруповерт прослужит долго и качественно
9:58
Лучших юных игроков в гольф определили в Московской области
9:40
Неадекватный пациент напал с ножом на врачей в Иркутске
9:23
Острый язык интеллекта: почему сарказм считается признаком ума
9:13
«В полиции ничего не говорили»: брат арестованного в Баку россиянина узнал о его судьбе случайно

Сейчас читают

Почему Азербайджан ведет себя столь вызывающе?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Минфин США разрешил российским банкам проводить сделки по атомной энергетике
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025