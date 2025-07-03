Памятник Пушкину снесли в Харьковской области

В Харьковской области демонтировали бюст Александра Пушкина. О новых «успехах» в борьбе с русским наследием — сообщили в местном городском совете.

Выбрасывать памятник там пока не собираются, посчитав его материальной ценностью. Скульптуру отправят на хранение и позже решат, что с ней делать. Как и с десятком других памятников.

Примечательно, что бюст Пушкина стоял по соседству с бюстом Тараса Шевченко. Украинского поэта не тронули. А кого поставят рядом с ним — вместо Пушкина — решит голосование.