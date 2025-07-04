Африка уже трещит по швам: британские ученые предрекли раскол континента
Разлом под озером Танганьика в Африке увеличивается на 16 миллиметров в год
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Процесс идет достаточно быстро.
Первое научное исследование британских ученых, которое действительно может повлиять на нашу с вами жизнь. Они выяснили, что от Африки скоро отколется огромный кусок материка.
Разлом проходит по озеру Танганьика, и на самом деле процесс идет достаточно быстро. В год трещина увеличивается почти на 16 миллиметров.
А это значит, что Танганьика — это зародыш нового океана, а мы с вами — свидетели тектонических изменений земной коры, о которых читали только в учебниках.
88%
Нашли ошибку?