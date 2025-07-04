Ливни весь день: шторм накрыл Петербург

Жители сравнили непогоду с надвигающимся апокалипсисом.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Кадры, словно в преддверии апокалипсиса, этим вечером приходили из Петербурга. На город надвигается сильнейший шторм, кто-то даже прогнозирует подтопление набережных.

Но закрытые створки дамбы город, конечно, уберегут. А вот какие эпичные снимки сделаны в преддверии непогоды. Словно огромная волна, Петербург накрыла черная туча, стремительно потемнело. Началась гроза.

А вот на этих кадрах видно, как молния бьет в «Лахта центр». Синоптики говорят, ливни будут продолжаться всю пятницу.

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